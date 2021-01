Ajaccio : 200 galettes pour la bonne cause

« On ne fait jamais assez pour venir en aide aux enfants malades devant être soignés sur le continent et à leurs parents ». Pour s’être trouvé dans cette situation, les nombreux allers-retours, la recherche d’un logement, les coûts à supporter… Antoine Cecchi sait de quoi il parle. Et c'est pour cela que le pâtissier L'artisan Dessert a décidé de proposer à la vente 200 galettes des Rois, entières ou en parts, pour soutenir la cause portée par l’association Inseme depuis plus de dix ans.

Rendez-vous pour la bonne cause samedi matin 30 janvier devant la Halle Gourmande.