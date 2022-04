Ajaccio : 15 blessés en marge de la manifestation en hommage à Yvan Colonna

La tension est toujours extrêmement vive en Corse deux semaines après la mort du d'Yvan Colonna. Comme les précédentes, la nouvelle manifestation en hommage au berger de Cargèse, a dégénéré en violents affrontements dimanche 3 avril à Ajaccio.



A partir de 15 heures, près de 4000 personnes selon les autorité, plus de 10 000 selon les organisateurs, ont manifesté dans le calme depuis le cours prince impérial jusqu’à la préfecture. Les premières échauffourées ont éclaté vers 15h40, à l’arrivée du cortège devant la préfecture.

Entre 150 et 200 manifestants cagoulés et équipés de masques à gaz ont jeté de cocktails molotov, des pierres, des bombes artisanales. Répondant aux jets les policiers ont répliqué avec des lances à eau, des grenades lacrymogènes et des grenades assourdissantes.

Face aux risques de débordements, le dispositif policier était plus important dimanche, mieux organisé et plus offensif. Des contrôles préventifs avant la manifestation avaient notamment permis la saisie de plusieurs dizaines de projectiles, dont des boules de pétanque, des hachettes et des barres de fer.



En fin de soirée, les manifestants utilisaient notamment des panneaux électoraux comme projectiles. "Les forces de l’ordre ont également essuyé des tirs de pistolet d’alarme." indique la prefecture dans un communiqué.



Ces 150 à 200 manifestants se sont ensuite déplacés vers la place Foch et la vieille ville. "Les attaques à l’encontre les forces de sécurité intérieure se sont poursuivies jusqu’en fin de soirée." précisent les services de l'Etat.



15 blessés

Selon la préfecture, ces affrontements ont fait 15 blessés, dont un policier, dont trois blessés graves. Parmi les 14 manifestants blessés, 8 ont été transportés au centre hospitalier, 3 présentent des blessures graves (une femme de 54 ans, blessée au mollet et deux hommes, blessés à la main). Leur pronostic vital n’est pas engagé.



En fin d'après-midi, alors que les affrontements les plus virulents se déroulaient vers la mairie, les pompiers ont été longtemps mobilisés autour d'un geyser de flammes jaillissant d'une canalisation de gaz. Face au risque d'explosion, une trentaine d'habitants ont dû être évacués par les services de la mairie, a précisé la préfecture.



Du côté des manifestants, la colère était perceptible dimanche soir, avec notamment une cible, Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio et leader de l'opposition de droite à l'assemblée de Corse, visé par plusieurs tags injurieux le traitant de "salope collabo".