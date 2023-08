Ajaccio : 10 000 jouets exposés au musée du jouet vintage

« Durant notre enfance, on a tous un pote qui avait plus de jouets que nous. Aujourd’hui, cet endroit c’est avant tout la chambre qu’on aurait tous voulu avoir ! » sourit Pierre, montrant avec fierté, le résultat de plusieurs années de travail.

Après avoir exposé dans un petit garage aux Cannes, début juin de cette année Pierre a pu trouver un local dans une résidence du Loretto à Ajaccio plus grand et ainsi mieux adapté à l’étendue de son impressionnante collection, débutée après le décès de sa grand-mère en 2004 « Lorsque nous avons vidé l’appartement, j’ai retrouvé des jouets datant de mon enfance, qui m’ont rendu nostalgique de cette époque. Je me suis dit que c’était un gâchis de tout jeter à la poubelle. C’est à partir de là que tout a commencé ».



Brocantes, vide-greniers, et Internet ont permis à ce père de famille de 4 enfants de mettre la main sur tous les best-sellers, qui ont procuré tant de plaisir aux enfants, que nous avons tous été.



Une impressionnante collection de Barbie



« J’ai commencé avec les figurines de Star Wars, en vogue dans les années 70, puis j’ai agrandi ma collection en retraçant l’histoire des jouets, vus notamment dans les séries TV ».

Dès lors pas étonnant de retrouver les fameuses figurines des Gi Joe, Les Chevaliers du Zodiaque, Mask, Inspecteurs Gadget, Goldorak ou les catcheurs de la WWE, mais aussi des peluches, des Playmobil ou des jouets d’époque des années 30. « En fait, nous avons décidé d’arrêter notre collection à l’année 1995, puisqu’à partir de là, l’électronique a pris à notre goût trop de place dans leur conception ».



Plus loin, Pierre continue de montrer le travail d’une vie avec un pan de mur complet consacré au Monde de Barbie, très en vogue actuellement avec la sortie du film sur grand écran, mais aussi un rayon de jeux de société d’époque avec notamment l’île du Canon noir, Cluedo et autres Subuteo.



Rien n'est à vendre



D’autres antiquités trônent également dans un autre coin du local, avec une étagère composée de Walkmans, Polaroïd et autres flippers, ainsi que d’anciennes consoles de jeu devenues obsolètes par l’avancée de la technologie comme la Nes de Nintendo ou l’Atari 2700.

Mais attention, malgré l’envie qui pourrait vous traverser l’esprit, « rien n’est à vendre », avertit Pierre, assis sur sa chaise haute en formica d’époque : « Ce lieu, c’est avec tout un endroit de partage, où les parents se doivent de montrer à leurs enfants à quoi pouvaient ressembler les jeux d’époque. Leur faire découvrir leur univers d’autrefois c’est avant tout un moment de nostalgie, de plaisir et rien d’autre ».



Dans cet endroit hors du temps, loin des aléas de la vie quotidienne, Pierre saura vous guider, répondre à toutes vos interrogations et surtout... vous replongez en enfance.



Infos et renseignements

Résidence Loretto Bat B

0614604456