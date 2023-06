Ajaccio : fête de la musique et piétonnisation de plusieurs rues de la vieille ville

Depuis 1982, le 21 juin annonce tout aussi bien le début de l’été que la fête de la musique. Comme chaque année, ce moment privilégié sera l’occasion pour les mélomanes et les autres de venir assister aux différentes animations prévues par la ville d’Ajaccio. Cette dernière a d’ailleurs choisi la date de ce grand rassemblement populaire pour lancer une expérimentation inédite : la piétonnisation de plusieurs rues de la ville génoise qui s’étendra jusqu’au 17 septembre. « La fête de la musique est le point de départ de l’été et donc le point de départ de la piétonnisation de la ville Génoise », affirme ainsi Christophe Mondoloni, adjoint municipal en charge des festivités et des animations.De ce fait, par rapport aux années précédant le Covid, la mairie, à travers son pôle évènementiel et sa direction des festivités, a choisi de recentrer la fête de la musique sur le cœur de la ville pour honorer le lancement de ce nouveau dispositif. « Il y aura une scène sur la place du Diamant avec des groupes et des artistes ajacciens », indique Christophe Mondoloni, « Ce sera l’occasion pour eux de s’exprimer au niveau culturel. D’un autre côté, nous avons mis le paquet sur les décorations des rues qui sont annonciatrices de l’été. Le but est de faire la fête ensemble, entre commerçants, riverains, habitants de la ville et également avec ceux qui viennent nous visiter, de manière colorée et festive ».De plus, des cracheurs de feux, des danseuses, des échassiers et batucada, déambuleront dans les rues piétonnes, Fesch, Bonaparte et Roi de Rome à partir de 18h jusqu’à 21h. Un concert sera par ailleurs organisé dès 21heures sur la place Foch avec le batteur Philippe Pimenoff et le groupe Monkey Circle, tous eux aussi des artistes ajacciens.En marge de ces célébrations portées par la mairie, d’autres manifestations sont au programme. Au Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts, en partenariat avec le conservatoire Henri Tomasi, trois parcours musicaux et picturaux sont prévus de 12h30 jusqu’à 15h15 dans plusieurs salles du musée. L’occasion pour les spectateurs de découvrir l’art en musique.Un concert sera aussi donné par Paul Mancini, accompagné de son saxophone et de l’un de ses musiciens, dans le jardin du Palais Lantivy dès 18h30. Petite particularité, pour assister au concert, une inscription est obligatoire à l’adresse : pref-communication@corse-du-sud.gouv.fr . Les inscriptions seront closes dès que le nombre de places disponibles sera atteint. De ce fait l’accès est possible à compter de 18 heures par le cours Napoléon, sur présentation d’un titre d’identité.Puis, entre 19 et 23 heures, une représentation musicale sera organisée devant le centre d’animation U Borgu, avec l’atelier de musique du centre dirigé par Olivier Massoni, qui travaille notamment avec I Muvrini et Giramondu.La maison de Quartiers des Cannes et la ville d’Ajaccio proposent enfin « Le bal des cannes », avec au programme des animation musicales, des chants, des ateliers et des jeux organisés de 18 heures à minuit. Une petite restauration est prévue sur place.De quoi fêter le début de l’été comme il se doit !