Air Corsica renforce sa liaison Ajaccio-Rome pour le printemps

Depuis la venue du Pape François en Corse en décembre dernier, l’intérêt des voyageurs insulaires pour la capitale italienne ne faiblit pas. Dans le même temps, la demande italienne pour des séjours en Corse continue de progresser. Face à cette dynamique, Air Corsica a décidé d’augmenter ses capacités pour répondre à l’afflux de passagers, en particulier lors des périodes de forte demande.



La compagnie prévoit ainsi d’ajouter près de 1 500 sièges supplémentaires sur la ligne Ajaccio-Rome à l’occasion des longs week-ends de Pâques, de l’Ascension et de la Pentecôte. Pour y parvenir, elle remplacera les ATR par des Airbus, offrant ainsi une capacité accrue. De plus, deux vols supplémentaires seront exceptionnellement programmés, l’un la veille de l’Ascension, le mercredi 28 mai, et l’autre le dimanche 1er juin, au retour du week-end de la Pentecôte. « L’ajout de capacité sur Rome s’inscrit dans le cadre du développement des liaisons entre chacun des aéroports corses et l’Italie » explique Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du Conseil de surveillance d’Air Corsica, en soulignant que « cette décision répond à une demande spécifique de la clientèle ajaccienne.»



Un accès facilité grâce au partenariat avec ITA Airways

En parallèle, Air Corsica indique poursuivre son partenariat avec ITA Airways, qui permet aux voyageurs insulaires d’accéder plus facilement à des correspondances internationales via le hub de Rome. De leur côté, les passagers italiens peuvent rejoindre la Corse depuis plusieurs villes grâce à un partage de codes entre les deux compagnies.



Pour la saison estivale, la ligne Ajaccio-Rome continuera d’être desservie deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, tandis que la liaison entre Bastia et Rome sera assurée les lundi et jeudi, de début juin à fin août.