Air Corsica relie Calvi à… Munich

Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer la présence d’Air Corsica sur le marché allemand et à attirer davantage de voyageurs européens intéressés par la destination Corse.

Pour la saison estivale 2026, la compagnie prévoit Munich–Ajaccio à raison de deux vols par semaine, le jeudi et le dimanche, du 11 juin au 27 septembre et Munich–Calvi à raison dun vol par semaine, le dimanche, du 28 juin au 13 septembre. Les dessertes seront assurées en Airbus A320, avec un temps de vol estimé à 1h30.





Une stratégie européenne affirmée

Avec ces nouvelles dessertes, Air Corsica poursuit l’élargissement de son offre internationale. À l’été 2026, elle proposera des vols directs vers Munich depuis Ajaccio et Calvi, mais aussi vers Vienne depuis Ajaccio et Bastia. Ces lignes s’ajoutent à celles déjà existantes vers l’Italie ainsi qu’à la liaison vers Charleroi Bruxelles-Sud.

Les billets sont en vente à partir de 99 € TTC l’aller simple, incluant un bagage en soute de 23 kg et un bagage cabine de 10 kg. Les horaires ont été établis pour faciliter les courts séjours comme les vacances plus longues. Les réservations sont ouvertes sur le site de la compagnie et dans les agences de voyages.





Un développement inscrit dans une démarche commune

Cette ouverture s’inscrit dans un travail mené avec l’Agence du Tourisme de la Corse, Atout France et la CCI de Corse, partenaires d’Air Corsica dans une stratégie partagée de développement touristique.

Pour Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du Conseil de surveillance d’Air Corsica, qui dit sa satisfaction dans un communiqué, cette nouvelle offre répond à une demande identifiée.

« Air Corsica poursuit son expansion avec une liaison supplémentaire vers Munich. Les Corses pourront se rendre en Allemagne depuis Ajaccio et Calvi. Cette ouverture répond aux attentes des insulaires tout en valorisant la destination Corse sur de nouveaux marchés. »

Jean Dominici, président de la CCI de Corse, souligne pour sa part , dans un même communiqué, l’importance de cette étape.

« L’ouverture d’une nouvelle liaison vers Munich constitue une première pour l’aéroport d’Ajaccio. Elle confirme aussi le positionnement de Calvi sur le marché allemand. Ce développement s’inscrit dans une stratégie durable et ambitieuse d’ouverture internationale de l’île. »