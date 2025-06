Air Corsica inaugure une nouvelle ligne entre Nice et Florence

Une nouvelle destination s’ajoute au réseau d’Air Corsica. Ce vendredi, la compagnie a inauguré une ligne régulière entre Nice et Florence, opérée deux fois par semaine, les lundis et vendredis. Les vols seront assurés en ATR 72-600, un appareil turbopropulseur de 70 places utilisé notamment sur les lignes régionales corses.Cette ouverture vient renforcer une stratégie de maillage entre la Corse, la Côte d’Azur et la péninsule italienne, amorcée dès 2022 avec l’ouverture de lignes saisonnières vers Rome, Milan et Olbia. « Avec le renforcement des lignes de service public, notamment vers Nice, Air Corsica a pu utiliser un appareil au départ de cette plate-forme », explique Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du conseil de surveillance de la compagnie. « L’attractivité des lignes italiennes s’est imposée naturellement. C’est un marché que nous connaissons depuis plusieurs années au départ de la Corse. »

Les horaires ont été pensés pour permettre une connexion entre Florence et les aéroports d’Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari. Dans un sens comme dans l’autre, les passagers pourront effectuer leur correspondance dans la même demi-journée. « Air Corsica est une compagnie importante pour notre aéroport et pour le territoire », a rappelé Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur. « Nous saluons sa volonté de développer des liaisons directes avec des capitales régionales et des destinations touristiques. »



Deux tarifs ont été annoncés : à partir de 99 euros l’aller simple entre Nice et Florence, et 269 euros l’aller-retour pour un trajet complet entre la Corse et Florence via Nice. Les billets incluent un bagage cabine et un bagage en soute. Des offres spécifiques sont prévues pour les groupes.