Air Corsica : Deux nouvelles lignes entre la Corse et l'Italie

Après avoir ouvert une ligne saisonnière Ajaccio-Rome en 2022 puis une deuxième Bastia-Rome pour l'été 2023, Air Corsica renforce sa présence sur la péninsule italienne en ajoutant les lignes Milan-Calvi et Milan-Figari à son réseau. Les vols seront assurés tous les samedis du 2 septembre au 4 novembre 2023, par les nouveaux ATR72-600 de la compagnie, soit une offre de 2880 sièges au total.



"Après les bons résultats enregistrés l’an dernier sur la ligne de Rome, Air Corsica

renforce son implantation en Italie, en allant chercher à Milan, une nouvelle clientèle sur une

arrière-saison plus étendue. indique Marie-Hélène Casanova-Servas qui se félicite "de la vitalité de notre stratégie d’entreprise qui nous conduit à élargir notre réseau hors service public. Cette dynamique de développement destinée à relier la Corse et l'Europe permettra aussi d’accroître la mobilité des insulaires, toujours amateurs de vols directs."



Pour la compagnie aérienne, la création de ces lignes "constitue également un test important pour le marché touristique d'arrière-saison ainsi que pour de courts séjours en Italie destinés à la clientèle insulaire tout au long de l'automne incluant les vacances scolaires de la Toussaint." Ainsi, selon Air Corsica "ces vols directs Italie-Corse vont insuffler un nouvel élan et ouvriront la voie à l’arrivée d'une nouvelle catégorie de visiteurs."