Aides européennes de la PAC : Pour "Per Avvene" tous les paiements doivent être effectifs

"Dans la continuité des positions que nous avons régulièrement exprimées depuis plusieurs années, notre groupe réitère ses demandes relatives à la reconnaissance des parcours dans l’éligibilité aux aides européennes de la PAC, accompagnement

vital et juste pour les agriculteurs qui ont fait le choix de la tradition et de la qualité.



Les dérapages constatés dans les déclarations de surface doivent certes être corrigés et sanctionnés, mais il est injuste de différer des paiements et de surcontrôler de façon générale, pénalisant toute la profession par la faute d’une minorité. Tous les paiements doivent être effectifs pour ne pas générer d’injustices, et les résultats des contrôles se traduiront par des demandes de remboursement en cas d’anomalie. Attention à ce que les éleveurs ne soient pas assimilés à tort dans l’opinion publique à des fraudeurs.



Pour enrayer le climat de colère actuel et afin de renouer le dialogue, la mise en place de la cellule de crise tripartite (Etat, CDC, Monde agricole), évoquée lors d’une précédente réunion, s’avère plus que jamais nécessaire."



Notre groupe demande, pour les Agriculteurs Corses, le maintien des critères d'éligibilité des surfaces agricoles appliqués depuis 2015 jusqu'à la fin de l'actuelle PAC en 2020, et souhaite que pour la prochaine programmation, les choses soient établies afin que les parcours soient reconnus sur le fondement de critères partagés.