Aides PAC 2019 : "les chiffres démontrent une double injustice" selon la FDSA de Haute-Corse

Charles Monti le Vendredi 25 Décembre 2020 à 17:01

"Les montants des aides PAC versés pour la campagne 2019 en France viennent de paraître, (source ASP et France Agri Mer). Ces aides découplées (hors production) laissent apparaître un net déséquilibre entre les régions du Nord de la France par rapport aux régions du Sud, (37620€ / bénéficiaires pour la plus haute et 7659 €/bénéficiaires pour la plus basse).

Les deux départements administratifs de Corse restent, malgré la bonification de 2015, très largement en dessous de la moyenne nationale qui est de 18213 € /bénéficiaire avec 12759 € / bénéficiaire en 2B et 13540 € /bénéficiaire en 2A" déplore la FDSEA de Haute-Corse dans un communiqué.