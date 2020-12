Agrumes : Lionel Mortini chez AgruCorse pour soutenir le rapatriement d’une usine en Corse

Le recours au drive

L’occasion aussi de faire le point sur la saison en cours. « Elle se déroule correctement. La récolte est assez importante avec un volume global de 30 000 tonnes, cette année, contre 20 000 à 25 000 tonnes d’habitude », confirme Mathieu Donati. « Nous avons eu un peu peur au début parce que le deuxième confinement arrivait juste au moment de l’entrée en récolte. Pendant une quinzaine de jours, le confinement a perturbé les habitudes de consommation. Les consommateurs ne se rendaient plus dans les magasins habituels pour acheter leurs produits. Pour ne pas toucher les fruits en vrac et risquer une contamination COVID, nous avons conditionné des petites barquettes de fruits en très grande quantité, ici, à Folelli et nous sommes passés au drive. On passe commande sur Internet et on vient retirer le produit en voiture dans un drive. Ça a très bien marché. Dès qu’il y a eu une visibilité et que davantage de magasins ont rouverts, les consommateurs sont revenus ». Et ce buzz sur le prix de la clémentine corse à 4,5 € le kilo ? « Sur le continent, nos produits sont plus chers que la concurrence, notamment espagnole ou marocaine, mais si on veut offrir un produit de qualité, un produit non traité après récolte et qui répond à tout un ensemble des garanties, cela impose un parcours agronomique, des exigences dans les stations et aussi des exigences sociales et environnementales que, peut-être, nos concurrents d’autres pays n’ont pas. C’est pour cela que nos produits sont positionnés plus chers. Nous le revendiquons, le consommateur le comprend et l’accepte. Il ne se plaint pas du prix parce qu’il connait la clémentine corse, la recherche, la demande et est prêt à la payer un peu plus cher ». Le directeur d’AgruCorse reste confiant. Tout comme Lionel Mortini : « Il faut tenir la ligne sur la qualité, la défense des territoires, les produits certifiés. Sans l’IGP, la filière clémentine ne serait pas là où elle est. C’est là que tout se joue ».