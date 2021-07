Agriculture : Via Campagnola salue le travail de Lionel Mortini

"Le syndicat agricole Via Campagnola tenait à saluer avant son départ le président de l’ODARC, Lionel Mortini, pour ses trois années passées à la tête de l’Office du Développement Agricole et Rural de la Corse.

Cette mandature aura été marquée par la constance et la détermination de cet homme à vouloir faire de l’agriculture corse un outil de production de qualité, mais également, à redonner vie à cette agriculture nourricière vecteur d’émancipation de tout un peuple.

Moderniser et restructurer l’ODARC, lui redonner des missions de développement, en faciliter l’accès aux agriculteurs, être présent et réactif au plus fort des crises, se réapproprier les installations, consulter encore et toujours l’ensemble des acteurs du monde agricole. Tous ces choix, et nous en oublions certainement, ont été le fruit d’une volonté politique claire et ambitieuse de la part de son Président.





Monsieur le président, vous aurez durablement marqué le monde agricole insulaire parfois même malgré vous. Votre personnalité, votre détermination, votre droiture, votre intégrité et cette vision de l’agriculture que nous partageons auront ouvert, nous l’espérons, une voie irréversible. Imprégner les consciences de l’absolue nécessité de réformer notre modèle agricole, et par cela, participer à redonner un peu d’espoir à nombre d’entre nous.

Nous vous souhaitons pour la suite une bonne continuation dans vos projets."