Agri'sgiani : le salon de l'agriculture et de l'artisanat corse remet le couvert

La première édition d’Agri’sgiani avait l’an passé, gagné son pari : nombreux étaient les Corses venus découvrir cette nouvelle manifestation qui avait pour ambition de s’inscrire dans la durée. Dégustation de produits nustrale, produits artisanaux, ateliers, conférences, concert… il y en avait pour tous les goûts. C’est donc sans surprise après ce beau succès, que les organisateurs ont décidé de relever une nouvelle fois le défi : « Nous renouvelons l’aventure ! ».



La Chambre d’Agriculture de Haute-Corse et la Chambre Régionale d’Agriculture de Corse, en partenariat avec la Commune de Vescovato et la Chambre des Métiers et de l’artisanat de Corse, viennent de donner le coup d’envoi de la deuxième édition au cours d’une conférence de presse qui rassemblaient, autour du Président d’Agri’sgiani Fabien Lindori, éleveur à Venzolasca, une partie des organisateurs : Joseph Colombani, Jean-Do Susini, Hélène Beretti, Antoine Stolfi, Émilie Raffalli, Lesia Masini.



Comme l’an passé, le Salon se déroulera à la Casa di l’Agricultura di Vescovatu, sur les nouvelles installations de la Chambre, avec « la volonté d’utiliser la situation exceptionnelle du site pour exposer le monde agricole dans toute sa diversité ».





Un prélude dédié aux écoles primaires

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin, le site sera exclusivement ouvert aux écoles de Casinca – quatorze écoles au total qui pourront découvrir l’exposition, avec des ateliers qui leur sont spécialement dédiés : un atelier cuisine au cours duquel les enfants pourront préparer de petites pâtisseries à base de miel, de clémentines et de noisettes – ils repartiront d’ailleurs avec quelques gâteaux. Un atelier maraîchage qui leur permettra d’apprendre à planter – ici aussi, chaque enfant repartira avec sa plantation. Et encore des ateliers autour de la fabrication du brocciu, de la forge et de la coutellerie, des châtaignes et noisettes, du miel ou encore de l’huile, pour finir par un atelier de découverte des sens. Un tour complet des différentes filières agricoles, dans un esprit ludique, avec, cerise sur le gâteau, la visite du chapiteau des animaux animé par le lycée d’U Borgu.



L’inauguration du Salon aura lieu le vendredi à 17 heures, et sera suivi d’une soirée professionnelle “prestige”, sur invitation. Avec un objectif : la promotion des filières agricoles.



Des animations pour le public tout au long du week-end

Le week-end sera tout entier ouvert au public, avec plusieurs démonstrations tout au long des deux jours : prévention santé par l’alimentation, manipulation et contention des bovins, fabrication de fromage frais, fabrication de brocciu. Le samedi, une conférence-débat traitera

du pastoralisme comme moyen de lutte anti-incendie et le dimanche, une rétrospective sera

réalisée sur le voyage d’échanges effectué dernièrement en Israël : y interviendront les

différents participants – agriculteurs, filières, ODARC, Université de Corse.

La soirée du samedi sera animée par le groupe musical El Diablo, puis le DJ Jean-Baptiste Leccia prendra le relais pour une folle

nuit…



Bien du plaisir en perspective, donc…