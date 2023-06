Agression de Kenzo à Ajaccio : L'ACA remet en cause la version de la famille de l'enfant

L'affaire du petit Kenzo, le jeune supporter marseillais agressé avec sa famille avant la rencontre Ajaccio - Olympique de Marseille, samedi dernier dans une loge du stade François-Coty connait un nouveau rebondissement.Après la publication des premières images de vidéosurveillance enregistrées quelques minutes avant le coup d'envoi du match et ajoutées au dossier de l'enquête, ce 8 juin le club ajaccien a remis en cause la version de la famille de l'enfant.Si dans un premier temps l'ACA avait condamné "avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables!" et déposé plainte, ce jeudi son président Alain Orsoni a changé d’attitude. Par le biais d'un communiqué de presse le club justifie son choix : "Il semblerait hélas que les informations communiquées immédiatement après les faits ne soient que très partiellement conformes à la réalité." Il explique qu'au début, il n'avait aucune raison de douter des déclarations des parents de Kenzo, mais que les éléments objectifs de l'enquête, y compris les enregistrements de vidéosurveillance, révèlent une vérité différente. Selon lui, la gravité des actes de certains supporters ajacciens aurait été exagérée.Le club se réserve donc le droit d'engager des poursuites "contre toute personne susceptible d'avoir diffusé ces informations erronées et ceux qui, de manière complaisante, les ont relayées."