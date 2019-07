Agression au couteau à bord d'un yacht à Taverna. L'agresseur maîtrisé et livré aux gendarmes

On croyait ce temps là révolu, tout comme on croyait que l'on ne verrait pas ce genre d'affaire sur notre île.

Comment imaginer en effet assister à une scène digne de celles que l'on plutôt tendance à trouver en Somalie ou ailleurs.

Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé ce matin au large du port de Tavera lorsque un homme âgé de 43 ans, s'est introduit avec un couteau à la main, sur un magnifique yacht, le "Legenda" occupé par des plaisanciers de nationalité russe.

L'homme menaçant mais fébrile s'est rapidement fait maîtriser par les occupants et l'équipage qui n'avaient plus qu'à appeler la gendarmerie locale pour conter leur mésaventure et faire appel aux pompiers pour prendre en charge l'agresseur, visiblement blessé lors de cette intrusion pour le moins rocambolesque.

L'homme a été interpellé et placé en garde à vue.

Une enquête a été ordonnée