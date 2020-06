Aghione : le feu maîtrisé. Une cinquantaine d'hectares parcours par les flammes

C.-V. M le Samedi 6 Juin 2020 à 10:18

Le feu d'Aghione aura finalement parcouru une cinquantaine d'hectares selon le dernier bilan établi par le Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse. L'incendie est ce samedi matin maîtrisé mais pas encore éteint. Quelques petits foyers sont toujours actifs et des fumerolles persistent sur les lisières. Un chef de groupe et de camions des services secours sont toujours mobilisés sur place pour faire face à une éventuelle reprise.

