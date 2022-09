Affaire des viols de Mazan, dans le Vaucluse : un homme interpellé en Corse

Tout a commencé en septembre 2020, quand un homme a été interpellé après avoir filmé sous les jupes de plusieurs femmes, dans un supermarché de Carpentras (Vaucluse). Lors d’une perquisition, les enquêteurs avaient saisi le matériel informatique du sexagénaire et découvert des dizaines de vidéos de sa femme, inconsciente, livrée aux mains d’inconnus. L’homme avait été placé en garde à vue. Son épouse avait alors découvert tout ce qu’elle avait subi à son insu depuis 2013. Le mari a finalement été mis en examen pour viols aggravés, agressions sexuelles et administration de substances nuisibles, et écroué.



Les hommes qui se livraient aux viols, âgés de 24 à 71 ans, étaient contactés sur Internet. Certains ont assuré qu’ils ne s’étaient pas rendu compte que la femme, mère de trois enfants, était endormie et pensaient avoir affaire à un couple échangiste.



Dans ce dossier inédit par la durée des faits (entre 2010 et 2020) et le nombre des auteurs pas moins de 50 personnes ont pu être identifiées par les enquêteurs durant l’enquête de la PJ d’Avignon. Le dernier en date c'est un ancien légionnaire de 42 ans. L'homme a été interpellé chez lui, en Corse, mardi 20 septembre dernier et il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Le suspecté a été incarcéré et sera présenté prochainement au magistrat du pôle criminel d'Avignon en charge de l'instruction de ce dossier, comme l'indique Le Dauphiné Liberé.

Les violeurs présumés appartenaient à tous les milieux : il y a un cariste, un intérimaire mais aussi un officier de pompier, un infirmier, un entrepreneur, un journaliste, un informaticien et un légionnaire. Le travail des enquêteurs n’est pas encore achevé, d’autres suspects pourraient encore être interpellés.