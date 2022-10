Affaire Pierre Alessandri : Femu a Corsica "déterminé" à poursuivre les discussions avec le gouvernement

Femu a Corsica a tenu dimanche à Corte un séminaire consacré à l’autonomie. Si cette journée de travail et d’échanges, prévue de longue date, a été maintenue en son principe, son ordre du jour a été modifié pour tenir compte du contexte politique nouveau créé par l’arrêt rendu par la chambre d’application des peines de la Cour d’appel de Paris, qui a infirmé le jugement de première instance ayant admis Pierre Alessandri au bénéfice de la libération conditionnelle.



Au terme de cette rencontre qui a réuni la direction du parti et bon nombre de militants, le parti a réaffirmé dans un communiqué diffusé dans la soirée de ce 2 octobre "sa détermination" à voir aboutir le processus de discussions en cours avec Paris, dénonçant néanmoins "la logique de vengeance" qui motive, selon le parti, la décision de justice. Celle-ci fait "peser un risque majeur sur le processus" de discussion, a ajouté Femu, selon lequel il y a "urgence à recréer les conditions du dialogue et de la confiance".



"La question des prisonniers et anciens prisonniers politiques est un volet essentiel du processus, et qua sa résolution rapide et totale est indispensable à sa réussite" souligne le parti de la majorité territoriale qui demande aux "élus représentant la Corse lors des discussions avec le Gouvernement, mais aussi aux Associations de maires et président(e)s d’intercommunalité, aux chambres consulaires, aux syndicats et associations" de prendre position en faveur de la libération de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, de la justice et de la vérité pour Yvan Colonna, et de la réussite du processus de négociation, et ce avant la venue de Gérald Darmanin annoncée les 6 et 7 octobre prochain.



Une dizaine de jours après la confirmation par la cour d'appel de Paris de la libération conditionnelle de deux anciens membres de l'organisation séparatiste basque ETA, désormais dissoute, Femu demande au gouvernement de reconnaître que la décision concernant l'ETA était selon lui "parfaitement transposable à la situation de la Corse" et de donner "sans délai des signes publics clairs."