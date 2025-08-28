Afa : un incendie parcourt deux hectare de végétation

Un incendie qui s'est déclaré aux alentours chemin des Vignes, sur la commune d'Afa, a parcouru 2 hectares de végétation, ce jeudi à la mi-journée, indique le Service d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A).



Plusieurs habitations à proximité du feu ont dû être protégées par les secours, alors que le vent a fait son retour sur la région ajaccienne ce jeudi et que la chaleur et la sécheresse sont toujours bien présentes.



Douze sapeurs-pompiers et forestiers-sapeurs ont été mobilisés sur place, appuyés dans les airs par les deux Canadair et l'hélicoptère bombardier d'eau.