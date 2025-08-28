CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Louis Poggi (Président du GFC Ajaccio) : « Ne pas oublier d’où l’on vient » 28/08/2025 Sartène : un incendie en cours à Bocca Albitrina 28/08/2025 Calvi-Balagne : lancement de la nouvelle signalétique des sentiers de randonnée 28/08/2025 Talasani : un véhicule chute d’un pont, la RT 10 coupée 28/08/2025

Afa : un incendie parcourt deux hectare de végétation


MP le Jeudi 28 Août 2025 à 12:44

Un incendie s'est déclaré ce jeudi en fin de matinée sur la commune d'Afa, chemin des Vignes, indique le SIS 2A. Deux hectares de végétation ont été brûlés.



(Photo : SIS 2A)
(Photo : SIS 2A)
Un incendie qui s'est déclaré aux alentours chemin des Vignes, sur la commune d'Afa, a parcouru 2 hectares de végétation, ce jeudi à la mi-journée, indique le Service d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A).

Plusieurs habitations à proximité du feu ont dû être protégées par les secours, alors que le vent a fait son retour sur la région ajaccienne ce jeudi et que la chaleur et la sécheresse sont toujours bien présentes. 

Douze sapeurs-pompiers et forestiers-sapeurs ont été mobilisés sur place, appuyés dans les airs par les deux Canadair et l'hélicoptère bombardier d'eau. 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos