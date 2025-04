Afa-Baleone : au 18ᵉ jour de grève, La Poste insiste sur sa volonté de dialogue

Dix-huit jours après le début de la grève à La Poste d’Afa-Baleone, le conflit reste entier. Ce jeudi 17 avril, le site restait bloqué et occupé par les grévistes, selon un communiqué de La Poste. Vingt-trois postiers étaient encore mobilisés. L’entreprise dit maintenir sa volonté de dialogue. Elle rappelle que « de nombreuses rencontres » ont eu lieu avec les représentants syndicaux de la CGT et assure avoir formulé « des propositions concrètes et importantes sur chacun des points avancés, avant même le dépôt du préavis de grève ». La Poste indique également inviter « régulièrement » les représentants des salariés à des réunions de négociation.



Pour limiter les perturbations, un dispositif de continuité de service est en place. Les bénéficiaires de colis sont contactés par téléphone et orientés vers deux centres de retrait temporaires ouverts à l’Atrium et à Porticcio. Un dispositif spécifique est également prévu pour les entreprises.



Consciente des désagréments engendrés, La Poste présente ses excuses à ses clients et affirme souhaiter « la résolution de cette situation ».