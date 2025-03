Afa-Baleone : La Poste assure la continuité de ses services malgré le mouvement de grève

Depuis ce lundi 31 mars, les agents du centre courrier-colis d’Afa-Baleone sont en grève illimitée à l’appel du syndicat CGT FAPT 2A. Le mouvement social, déclenché à l’issue de plusieurs réunions infructueuses avec la direction, porte sur des revendications liées aux conditions de travail et à l’organisation du service. Le syndicat dénonce notamment la suppression de certaines tournées, la mise en place de la sécabilité (le partage des tournées non remplacées entre les agents présents), et réclame l’embauche en CDI de plusieurs agents en contrat précaire. Il appelle également au respect des acquis sociaux et au maintien des positions de travail existantes.



Face à cette mobilisation, La Poste indique que « plusieurs rencontres ont déjà eu lieu entre les représentants du personnel de la CGT FAPT 2A, les membres du personnel du centre de distribution et la direction ». L’entreprise affirme avoir formulé « des propositions concrètes sur chacun des points avancés », sans parvenir pour l’heure à un accord permettant la levée du préavis. Elle précise par ailleurs que « tous les acquis sociaux du Groupe La Poste sont respectés ».



Une continuité de service est en cours de mise en place afin de limiter l’impact de cette grève sur les usagers. La Poste assure que « toutes les mesures nécessaires seront prises » pour garantir, dans la mesure du possible, la distribution du courrier et des colis. La direction réaffirme enfin sa volonté de dialogue et dit espérer « une résolution rapide de cette situation ».