Actes de vandalisme sur des manèges et attractions pour enfants à Calvi

Lamentable. Il n'y a pas d'autres mots pour qualifier l'acte de vandalisme dont a été victime la nuit dernière le propriétaire des installations du "Family Park", où les enfants peuvent durant les fêtes de Noël et de fin d'année profiter à volonté de plusieurs animations pour la somme de 10€.

Ce "Family Park" s'inscrit dans les animations de "Natale in Calvi" proposées par la Ville de Calvi, avec sa patinoire naturelle de 200 m2 et ses chalets en bois du village de Noël.

" Hier, jour de Noël les installations étaient fermées. Ce n'est que ce matin à l'ouverture que le propriétaire a découvert que le petit trampoline pour enfants, pourtant fermé par mesure de sécurité a été lacéré, rendant inutilisable la toile et que plusieurs manèges qui font le bonheur des plus petits ont été endommagés à coups de pierres.

Ces actes sont inadmissibles et condamnables. Chaque année nous faisons notre possible pour animer ces fêtes de fin d'année et pour animer le cœur de ville et offrir à petits et grands des moments de bonheur, de convivialité et de partage" commente excédé Didier Bicchieray, adjoint au maire de Calvi.

Informé plus tôt par son adjoint, de cet acte, Ange Santini, Maire de la commune a condamné lui aussi avec la plus grande fermeté cet acte de vandalisme.

Plainte doit être déposée.





Les animations de "Natale in Calvi" prolongée jusqu'au 12 janvier 2020

En raison des intempéries, notamment lors du passage de la tempête Fabien, les animations de "Natale in Calvi" ont été perturbées à plusieurs reprises. La patinoire, les chalets de Noël et le Family Park ont été contraints d'interrompre leurs activités.

Aussi, la municipalité de Calvi a décidé ce jour de prolonger ce "Natale in Calvi 2019" jusqu'au 12 janvier 2020 au lieu du 5 janvier 2020 comme initialement prévu.