ActInSpace : Qui sont Julien, Jean-Paul et Raphaël, ces Corses qualifiés pour la finale nationale ?

"Ce sont des personnes incroyables que l'on a côtoyé, pour qui c'est totalement normal de parler de débris spatiaux, rit Raphaël Chiama, encore sur son petit nuage. On a parlé avec un pilote d'avion de chasse ou encore Christophe Bonnal (ingénieur au CNES) qui nous a dit qu'il aimait bien notre idée !" La solution que le trinôme a proposé permet de cartographier en temps réel des petits débris et de pouvoir traiter plus rapidement de potentiels dégâts liés à leur trajectoire.



Lauréats d'ActInSpace Corsica 2022, ils se sont donc qualifiés pour la finale nationale à Cannes, où ils défieront treize autres équipes françaises. "On doit peaufiner certaines problématiques et beaucoup travailler dessus mais on est bien accompagnés, assure Raphaël Chiama. C'est la première fois en Corse et ce serait incroyable qu'on gagne le national, et pourquoi pas plus..."



Les vainqueurs français se qualifieront pour la grande finale mondiale, contre 33 pays du globe, pour déterminer les grands gagnants d'ActInSpace - qui remporteront un vol ZéroG à bord de l’avion d’entrainement des astronautes européens. Et qui sait, peut-être seront-ils Corses...