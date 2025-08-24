Achats des fournitures scolaires : à quelques jours de la rentrée, le rythme s’accélère en Corse

L ’ agenda, le cartable, la trousse ou encore le stylo dernier cri. Au retour des vacances et à quelques jours de la rentrée, parents et enfants se retrouvent souvent dans les rayons pour préparer la fameuse liste des fournitures scolaires. Grandes enseignes, magasins spécialisés ou encore commande sur Internet. Les familles ont le choix entre ces trois options. Mais sachant que les listes sont communiquées aux familles en juin, la course au matériel scolaire est-elle toujours d ’ actualité à quelques jours de la rentrée en Corse ?



Laura, mère de deux enfants scolarisés dans le 1er degré à Ajaccio, a ses habitudes. Elle fait ses achats de produits scolaires au Leclerc Baleone. Listes dans le caddie. Même si la mère de famille indique avoir trouvé toutes les fournitures, elle reconnaît s’y prendre à la dernière minute : « Dans mon entourage, toutes les mamans ont préparé leurs listes depuis le mois de juillet pour la plupart », confie-t-elle. Marie-Rose, maman d’un jeune garçon qui fera sa rentrée en 6e, a pour sa part déjà fait une partie des achats. « Nous avons trié ce qu’il nous restait des années précédentes et là, on fait un complément. Nous sommes organisés », sourit-elle.



Au Carrefour Finosello, où de nombreuses familles sont venues faire leurs achats début août, les deux dernières semaines avant la rentrée restent une période charnière : « Cela représente 20/30% du chiffre de toute la saison » explique le manager de la zone scolaire de la grande surface. Et cela va continuer « début septembre, sur les trois premiers jours, pour ceux qui ont les listes tardivement. »



En magasin spécialisé, à Bureau + Ajaccio, Stéphane Mayeur, le propriétaire, observe « une gestion raisonnée ». Dès fin juin-début juillet, le magasin a déjà un certain nombre de listes déposées (N.D.L.R. L’enseigne prépare les listes déposées en ligne par les parents). Une fois que cette vague est passée, dans l’été, il reçoit d’autres listes à constituer. En ce moment, « ça commence à s’accélérer. Il y a des familles qui arrivent sachant que la rentrée est dans plus de 10 jours et puis il y aura un pic les 5 jours de rentrée puisque des listes n’ont pas encore été distribuées notamment en lycée. » Le magasin travaille également avec les écoles pour proposer des listes groupées. Tout est prêt pour le jour J.



Des listes et des comportements qui évoluent avec les années



Même s’il y a encore des demandes bien spécifiques comme le traditionnel cartable ou sac à dos « sans roulettes », les ramettes de feuilles blanches avec grammage précis, le cahier avec des dimensions particulières … les familles constatent que les listes sont plus raisonnables que par le passé. « On nous demande le strict minimum. En maternelle, tout est fourni. On ne nous demande pas de feutre, de crayon, de trousse. Chacun ramène une ramette de papier, qui leur sert pour toute l’année. Pour mon enfant scolarisé en CM2, nous apportons les fournitures en début d’année et les élèves gardent tout en classe. La liste est relativement légère, il n’y a pas de gros classeur, il a juste deux porte-vues », indique Laura.



Marie-Rose, dans la liste envoyée par le collège où son fils fera sa rentrée « les mêmes fournitures reviennent, on reste sur du classeur, des feuilles, des porte-vues, des pochettes. C’est une liste beaucoup moins exigeante qu’au primaire. Et ça allège les dos des enfants ». Sans compter qu’il n’y a plus de livres à acheter.



Les familles que nous avons rencontrées disent en outre adopter des gestes éco-responsables, en réutilisant des fournitures. « C’est par économie et pour ne pas jeter. Nous avons recyclé ce qui était possible comme les porte-vues », expliquent-elles.



