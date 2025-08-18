Allocation rentrée scolaire 2025 : date et montant en Corse

Attendue par les familles les plus modestes, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée ce mardi 19 août en France métropolitaine, ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane et Martinique. Elle avait déjà été distribuée le 5 août à La Réunion et à Mayotte. Ce soutien financier, intervenant à deux semaines de la rentrée fixée au 2 septembre, permet aux parents d’acheter les fournitures nécessaires selon le niveau de scolarité de leurs enfants.En Corse, 11 995 foyers sont concernés par ce versement. La Caf de Corse-du-Sud recense 5 460 bénéficiaires pour 7 670 enfants, pour un montant total de 3,63 millions d’euros. En Haute-Corse, 6 555 foyers recevront l’allocation, couvrant 9 207 enfants, pour une enveloppe globale de 4,34 millions d’euros.Le montant de l’aide varie selon l’âge des élèves : 423,48 euros pour les 6-10 ans, 446,85 euros pour les 11-14 ans et 462,33 euros pour les 15-18 ans. Ces montants, légèrement revalorisés par rapport à 2024, s’adressent aux enfants nés entre le 16 septembre 2007 et le 31 décembre 2019. Ils peuvent être attribués dès la maternelle pour les enfants en situation de handicap.

Pour en bénéficier, les ressources du foyer ne doivent pas dépasser un plafond calculé sur les revenus 2023 : 28 444 euros pour un enfant, 35 008 euros pour deux, 41 572 euros pour trois, avec 6 564 euros supplémentaires par enfant au-delà. Une allocation dégressive peut être versée en cas de léger dépassement.



La prestation est attribuée automatiquement par la CAF ou la Mutualité sociale agricole pour les 6-15 ans. Pour les adolescents de 16 à 18 ans, une déclaration de scolarité ou d’apprentissage reste nécessaire. Les familles qui ne sont pas encore allocataires doivent déposer une demande auprès de leur caisse départementale.





Comment la recevoir ?

Pour percevoir l’allocation, l’enfant doit être inscrit dans un établissement scolaire ou suivre sa scolarité via le Cned. Les enfants instruits à domicile sans passer par cet organisme ne sont donc pas concernés.



Pour les familles déjà allocataires, aucune démarche n’est nécessaire tant que l’enfant a entre 6 et 15 ans : la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA) procèdent automatiquement au versement. Entre 16 et 18 ans, en revanche, les parents doivent confirmer auprès de la CAF que leur enfant est toujours scolarisé ou en apprentissage afin de continuer à bénéficier de l’aide.



Les foyers qui ne sont pas encore inscrits auprès de la CAF doivent, eux, remplir une demande de prestation disponible en ligne et l’adresser au service compétent de leur département.

