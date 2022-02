Achat de licence : trouvez celles d’occasion au meilleur prix

Avantage des licences d’occasions

Acheter vos licences en toute confiance ;

Les estimer ;

Avoir des garanties si vous décidez de les revendre.



Économie et transparence



Un large choix à votre portée



Achat en toute sécurité

D’accepter les paiements ;

D’encaisser pour le compte de tiers ;

De gérer des flux monétiques de tous les clients sans contrainte.



Guide d’achat de licence deuxième main



Informations complémentaires pour réussir l’achat

Comparer les offres qui se présentent à vous ;

Confirmer la qualité des offres qui vous sont proposées ;

Certifier la fiabilité des licences et des vendeurs ;

Profiter en toutes quiétudes de vos licences d’occasion sans crainte.

Une licence second marché apparait comme une licence ayant déjà été vendue une fois au moins à un client. Cette vente est effectuée, soit par un distributeur, soit par le fabricant lui-même. En d’autres termes, vous avez la possibilité de racheter une licence déjà utilisée, grâce à une multitude d’offres disponibles sur le marché. Mais pourquoi privilégier ce type d’offres et comment procéder pour un achat de licence à bas prix ?Nous vous dévoilons tout dans la suite.La licence de logiciel d’occasion présente plusieurs avantages pour son utilisateur. Mais attention ! Le site d’achat doit être bien choisi. Pour cela, la majorité des acheteurs préfèrent la plateforme softcorner qui propose plusieurs options autour des licences. Elle vous aide non seulement à avoir une large proposition d’offres, mais aussi à :Notifions aussi qu’en général, il est préférable d’opter pour les licences de deuxième marché. Ceci, parce que de cette manière, l’achat de licence devient plus facile.Ces deux facteurs clés sont primordiaux sur le marché secondaire des licences. Vous faites plus facilement 80 % d’économie sur vos achats en toute transparence.Si vous vous inscrivez sur une plateforme adéquate, vous êtes capable de publier vous-même vos demandes. Vous pourriez donc à cet effet échanger et négocier directement avec vos potentiels partenaires pour un meilleur accord. Cela vous évitera des pertes de temps inutiles et vous aidera à mieux rentabiliser vos investissements.Les licences inutilisées sur le marché d’occasion sont évaluées à plus de 100 millions d’euros. Pour ce fait, pour l’achat de licence, vous avez la possibilité d’utiliser des sites de vente afin de mieux analyser ces offres. En effet, à travers des documentations vérifiées et bien complètes, vous avez l’assurance de choisir une bonne licence de logiciel dans le multi éditeur.Une licence de deuxième marché vous permet de continuer l’utilisation du logiciel sans limitation et sans difficulté. Le processus est bien sécurisé et vous permet d’avoir accès à tout type de document nécessaire pouvant vous garantir la fiabilité des offres.Pour le paiement lors de votre achat de licence, il existe un grand nombre de plateformes. Elles facilitent la tâche aux sites grâce à leur solution simple et personnalisable en ligne.A travers la signature d’un seul contrat d’utilisation, elles leur permettentRemarquons donc ici qu’il s’agit d’un vrai système de sécurité qui est mis en place pour protéger vos données. Aussi, ce système vous aide à avoir une meilleure expérience client et à suivre un processus d’achat de licence sécurisé.Les étapes à suivre pour acheter en ligne , des licences inutilisées de qualité et à moindres coût ne sont pas du tout compliquées. Il vous suffira de choisir une plateforme de vente qui répond à vos exigences en considérant : la taille des offres disponibles, le mode de paiement et la transparence des négociations sur le site.Ensuite inscrivez-vous après le choix du site afin d’avoir un compte d’utilisateur. Ceci vous permettra de mieux suivre l’évolution des transactions et de décider quand vous comptez vous y lancer. Après l’achat de licence, vous pouvez directement réceptionner vos logiciels et les installer en consultant les notices d’utilisations.Pour une expérience d’utilisation optimale de vos licences second marché, il est conseillé d’utiliser le guide « Acheter des licences logicielles d’occasion ». Ce guide est disponible sur le site de vente softcorner et vous permet de maitriser les rouages du marché secondaire de licence.Dans ce document, vous découvrirez les fondements juridiques du marché afin de mieux sécuriser votre affaire. Grâce à ce guide, pour votre achat de licence, vous serez désormais en mesure de :Les licences de seconde main existent en quantité sur le marché. Pour trouver, choisissez le meilleur site de vente. Si vous avez besoin de plus de détails sur la revente légale des licences, cliquez ici