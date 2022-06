Accueil des grands yachts en Corse : 3 associations de protection de l’environnement interpellent Élisabeth Borne

Inadmissibles mouillages pour la Grande Plaisance : lettre ouverte à Madame la Première Ministre https://t.co/fvfjJNKyBg

— U Levante (@levante_u) June 3, 2022



Les coffres d'amarrage, dont l'installation permettrait aux grands yachts de mouiller sans détruire les herbiers de posidonie, continuent à faire des remous en Corse. Contraires à l'accueil de la grande plaisance sur les côtes insulaires, les associations environnementales U Levante, La Garde et ABCDE ont adressée une lettre à la Première ministre, Elisabeth Borne, pour réclamer l'annulation de la circulaire d'avril 2022 sur les mouillages pour la grande plaisance.Dans le document, qui est aussi adressé au président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, les associations de protection de l'environnement s'insurgent contre la déclinaison régionale de "Destination France", qui préconise l'installation de coffres, prioritairement en Méditerranée, pour l'accueil de la grande plaisance.Si depuis 2020, la France interdit le mouillage de ces palais de la mer sur certaines zones de la Corse, afin de protéger l'environnement, l'installation de mouillages écologiques alternatifs permettent, en quelques sorte, de contourner cet obstacle. Ces coffres flottants fixés en surface permettent aux bateaux faisant jusqu'à 60 mètres de mouiller sans risque et sans labourer la posidonie avec leur ancre dévastatrice de plusieurs centaines de kilos.Pour U Levante, La Garde et ABCDE et le collectif Terra, en effet, non seulement "ces mouillages sont destructeurs de la faune et de la flore marines" mais ils contribuent à "l’urbanisation et de privatisation de la mer, sans l’ombre d’un code de cet urbanisme marin."Pour ces associations outre l'aspect environnemental, c'est la question "du choix du mode de développement que l’on désire" pour l'ile qui se pose."écrivent les associations selon lesquelles en 2018, 2.000 navires de grande plaisance se sont rendus en Corse, soit 1/8 de la flotte mondiale.