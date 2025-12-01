Accompagnement 2.0 Seniors, une 7ᵉ édition couronnée de réussite chez Stella Consultants

Ce vendredi 5 décembre, les locaux de Stella Consultants ont accueilli la séance de clôture de la prestation France Travail - Accompagnement 2.0, dispositif spécifiquement dédié aux seniors de plus de 50 ans.Pilotée depuis le 11 septembre par Valérie Gutierrez, consultante et dirigeante de Stella Consultants, cette 7ᵉ édition, organisée pour la première fois en 2019 sur l’agence France Travail de Lisula, s’est achevée autour d’un petit déjeuner convivial en présence de Sylvie Romani, responsable d’équipe France Travail Balagne.



Une prestation de 90 jours, 11 participants et des résultats concrets

Sélectionné dans le cadre d’un marché public porté par la direction régionale France Travail Corse, le dispositif vise à doter les seniors d’outils adaptés au marché local de l’emploi, stratégie professionnelle, techniques de recherche d’emploi, nouvelles technologies, dont le CV vidéo, fortement plébiscité.

« Cette année, 11 participants ont suivi l’accompagnement, et les résultats témoignent d’un véritable dynamisme. Il y a 5 créations d’entreprises en cours, 1 entrée en formation, 3 retours à l’emploi en CDI et 2 personnes sont encore en recherche active mais déjà engagées dans des entretiens. Un bilan excellent et révélateur du potentiel du public senior », souligne la Valérie Gutierrez.





« Une aventure humaine »

Face aux stagiaires, Sylvie Romani a rappelé le rôle de France Travail et la pertinence de cette prestation sur un territoire comme la Balagne. « La prestation 2.0 permet à un public senior de travailler ensemble pendant trois mois et de viser un retour à l’emploi, que ce soit dans une entreprise ou en créant son propre emploi ».

Elle insiste sur l’importance de lutter contre les idées reçues. « Beaucoup pensent qu’à 50 ans, c’est terminé. C’est faux. On voit naître des idées formidables, identitaires, ancrées dans le territoire, portées par des personnes qui ont un savoir, une culture, une langue… et qui peuvent transmettre».

Pour France Travail, l’adaptation au territoire est essentielle. « Même si le dispositif est national, on s’adapte au plus près des besoins du bassin d’emploi. Ici, le public senior est important, et la demande existe». Enfin, la responsable a salué l’implication de chacun. « C’est une aventure humaine. Vous avez été engagés du début à la fin, et les résultats le prouvent. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir».



Un groupe soudé, complémentaire et moteur

Les participants ont unanimement souligné l’importance de l’accompagnement fourni par Valérie Gutierrez, décrit comme structurant, clair et rassurant.

Nicole témoigne. « Elle nous a donnés envie d’aller plus loin, de concrétiser nos projets. Au départ c’était un peu flou, mais elle nous a fourni toutes les bonnes stratégies pour éviter les erreurs et avancer sereinement ». Frédéric ajoute, « Avec Valérie, c’est du concret. Elle m’a guidé, aidé dans les démarches, expliqué ce qu’il fallait faire… un problème, une solution. »

La dynamique collective a également joué un rôle central. « On venait de villages différents, mais nous étions complémentaires. Les maçons, plombiers, électriciens sont souvent débordés : on peut créer un vrai réseau de proximité. Et la prestation nous a remis en mouvement», continue Nicole. Plusieurs candidats à la création d’entreprise ont d’ailleurs déjà des demandes de devis ou des prises de contact, confirmant la pertinence de leurs projets.



Des perspectives encourageantes pour 2026

Certains participants, engagés dans des projets nécessitant des formations spécifiques, ont pu échanger avec France Travail sur les dispositifs mobilisables, notamment le CPF et les abondements possibles.

Sylvie Romani a d’ailleurs rappelé que « chaque dossier est étudié individuellement. Il ne faut pas hésiter à solliciter son conseiller, en lien avec la consultante». Si tous n’ont pas encore pu concrétiser leur projet, tous ressortent guidés, déterminés et confiants.



« Une session 2025 particulièrement réussie »

Pour Valérie Gutierrez, cette session a une nouvelle fois confirmé la pertinence de l’accompagnement 2.0. « L’objectif est de sécuriser les parcours, de donner les outils, la confiance et la bonne information. Vos résultats sont la preuve que l’envie, l’engagement et la solidarité font la différence. Je suis ravie d’avoir accompagné ce groupe 2025. Vous êtes tous sur la voie de la réussite », conclut-elle.

