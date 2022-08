Accidents, voitures et poubelles incendiées : nuit agitée en Haute-Corse

La nuit de dimanche a été particulièrement agitée pour les pompiers de Haute-Corse. À 7 heures, ce 1er août , sur l’ensemble du département, le Codis recensait plusieurs interventions.



Trois accidents

À une heure ce dimanche sur le RT 10 devant Baghera, à Aleria 6 voitures ont été impliquées dans un accident de la route. Heureusement le sinistre n'a pas fait de blessés .



À 3h36 un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course contre un mur. L'automobiliste a pris la fuite avant l'arrivée des secours en étant sa voiture sans plaque d'immatriculation et donc interdit de circuler.



Ce matin à 7 heures, une femme de 60 ans a été renversée sur la route de la mer à Aleria . Blessée à une jambe, la victime a été prise en charge par les secours.



Des feux de voiture



Dimanche soir vers 22h20, les sapeurs-pompiers de Bastia ont, entre autres, dû intervenir sur un incendie de voitures sur le parking de la bergerie, au-dessus du ranch Mangano, commune de Ville di Pietrabugno.



Les deux véhicules ont entièrement été détruits dans le sinistre. Plus tard dans la nuit des poubelles ont été incendiées devant l'Alboru, à Lupino et à l'Arinella.



Deux départs de feu

Les pompiers signalent aussi deux départs de feu sur la RD80 à Farinole, et un deuxième sur le parcours de santé de Furiani. Seulement quelques centaines de mètres ont été brûlés grâce à l'intervention rapide des pompiers.