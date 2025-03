Accidents en série sur les routes de Haute-Corse : 6 blessés

La première intervention a eu lieu en début de matinée, vers 10h20, sur la commune de Tallone, en direction de Zalana. Une voiture a quitté la route et terminé sa course une dizaine de mètres en contrebas. Le conducteur, un homme de 60 ans, légèrement blessé, a été extrait par les pompiers d'Aléria avant d’être pris en charge.



Peu avant 14 heures, un accident impliquant deux véhicules s’est produit sur la quatre voies à Vescovato. Deux personnes, blessées légèrement, ont été évacuées par les pompiers de Lucciana.



À Bastia, vers 16 heures, un choc entre une moto et une voiture a eu lieu sur le quai des Martyrs. Le motard, un jeune homme de 21 ans, en urgence relative, a été transporté au centre hospitalier par les secours du CIS Bastia.



Enfin, vers 16 heures, un accident s’est produit à Lucciana, près du pont du Golo. Une voiture a percuté la glissière de sécurité, blessant ses deux occupants. Une femme de 70 ans, en urgence relative, a dû être désincarcérée par les secours, tandis qu’un homme de 65 ans, également blessé, a pu sortir seul du véhicule. Tous deux ont été transportés à l’hôpital de Bastia. Treize pompiers sont toujours mobilisés sur place et la circulation reste perturbée, réduite à une seule voie.



Par ailleurs, un incendie de véhicule a mobilisé les pompiers de Corte sur la commune de Tralonca.