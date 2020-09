Accidents de la route en série en Haute-Corse

Un accident de la route est survenu ce 15 septembre, à 17 heures à Biguglia devant l'école Simon Peretti. Un adolescent de 15 ans qui circulait en scooter est entré en collision avec une voiture. Légèrement blessé, celui-ci a été transporté par les pompiers de Bastia au centre hospitalier.



Dix minutes plus tard, en plaine orientale, à Vix, une femme et une enfant deux ans ont été légèrement blessées dans un accident de la circulation.



Un peu moins d'une heure après, à Travo un enfant de six ans a été percuté par un camion. Blessé à la tête, au visage et au coude il a été évacué à l'hôpital de Bastia.



Enfin à 18h 45, à Ghisonaccia au niveau de la sortie nord Saverone, un véhicule s'est retrouvé sur le toit. A son bord une femme de 46 ans légèrement blessée a été transportée au centre hospitalier de Bastia.