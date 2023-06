Accident sur le rallye d'Aleria : un spectateur grièvement blessé

V.L. le Vendredi 2 Juin 2023 à 17:17

Un spectateur présent au rallye d'Aleria a été gravement blessé ce vendredi après la sortie de route d'une voiture. L'accident s'est produit vers 11h30, durant la première spéciale de la journée. La course a été immédiatement stoppée pour permettre l'intervention des secours. Selon les informations du Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse, le choc a été très violent et la victime a été évacuée dans un état grave à l'hôpital de Bastia par l'hélicoptère de la sécurité civile, le Dragon 2B.