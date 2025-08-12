Accident mortel d’Algajola : le jeune conducteur mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

Le jeune conducteur impliqué dans l’accident qui a coûté la vie à une personne dans la nuit du 8 août à Algajola a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Âgé d’une vingtaine d’années, il a été placé sous contrôle judiciaire, a confirmé ce mardi 12 août le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre.



Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1h30, un véhicule circulant sur la RT 30, à hauteur d’Algajola, a quitté la route avant de s’immobiliser violemment. Sept personnes se trouvaient à bord. Selon les premiers éléments, six passagers ont été éjectés lors de l’impact. L’un d’eux est décédé sur place, un autre a été transporté en urgence absolue, tandis que cinq autres blessés ont été pris en charge en urgence relative.



Les secours, mobilisés depuis les centres de Calvi et de L’Île-Rousse, ont dégagé les victimes et sécurisé les lieux, pendant que les gendarmes procédaient aux constatations. L’enquête, ouverte pour « homicide involontaire et blessures involontaires par conducteur », devra déterminer les causes précises de la perte de contrôle. Les premiers éléments recueillis tendent à écarter l’hypothèse d’une consommation d’alcool ou de stupéfiants.