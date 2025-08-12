CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Météo : la vigilance orange canicule prolongée en Corse 12/08/2025 A Porto-Vecchio, le ministre de la Santé inaugure un nouvel espace dédié à l'activité physique adaptée 12/08/2025 DNCG. L’AC Ajaccio sera fixé sur son sort ce mercredi 13 août 12/08/2025 Les « Matelots de la Vie » lèvent l’ancre pour la Corse : un message d’espoir en mer 12/08/2025

Accident mortel d’Algajola : le jeune conducteur mis en examen et placé sous contrôle judiciaire


VL le Mardi 12 Août 2025 à 08:01

Après le drame survenu dans la nuit du 8 août, qui a coûté la vie à un passager et blessé six autres personnes, le conducteur du véhicule, âgé d’une vingtaine d’années, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.



Photo d’illustration
Photo d’illustration
Le jeune conducteur impliqué dans l’accident qui a coûté la vie à une personne dans la nuit du 8 août à Algajola a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Âgé d’une vingtaine d’années, il a été placé sous contrôle judiciaire, a confirmé ce mardi 12 août le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1h30, un véhicule circulant sur la RT 30, à hauteur d’Algajola, a quitté la route avant de s’immobiliser violemment. Sept personnes se trouvaient à bord. Selon les premiers éléments, six passagers ont été éjectés lors de l’impact. L’un d’eux est décédé sur place, un autre a été transporté en urgence absolue, tandis que cinq autres blessés ont été pris en charge en urgence relative.

Les secours, mobilisés depuis les centres de Calvi et de L’Île-Rousse, ont dégagé les victimes et sécurisé les lieux, pendant que les gendarmes procédaient aux constatations. L’enquête, ouverte pour « homicide involontaire et blessures involontaires par conducteur », devra déterminer les causes précises de la perte de contrôle. Les premiers éléments recueillis tendent à écarter l’hypothèse d’une consommation d’alcool ou de stupéfiants.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos