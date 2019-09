Accident de la circulation à San Martino di Lota: un blessé

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Lundi 23 Septembre 2019 à 10:22

Ce lundi matin à 9h05, un accident de la circulation mettant en cause une voiture et un fourgon utilitaire s'est produit sur la D31, commune de San Martino di Lota.

Une personne âgée de 60 ans a été légèrement blessée et transportée à sa demande à la clinique Maymard à Bastia

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie