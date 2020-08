Accident de Folelli : le conducteur qui avait pris la fuite s'est rendu

Le 22 août dernier peu après 22 heures, sur la commune de Penta-di-Casinca, trois véhicules sont entrés en collision. Dans la première voiture, un homme de 67 ans a dû être désincarcéré et trois femmes âgés respectivement de 80, 82 et 87 ans étaient également blessées. Le second véhicule avait à son bord une jeune femme d'une vingtaine d'années. Dans le troisième, deux jeunes gens d'une vingtaine d'années dont l’un avait quitté les lieux avant l'arrivée des forces de l'ordre.

Les victimes avaient été conduites à l'hôpital de Bastia.



Trois jours après les faits, mardi soir vers 23 heures, le conducteur, qui avait pris la fuite et qui était recherché depuis, et son passager se sont rendus à la gendarmerie de Penta-di-Casinca.

Le conducteur a immédiatement été placé en garde à vue prolongée pour "blessures involontaires, refus de se soumettre aux opérations de contrôles visant à établir l'état alcoolique ainsi qu'aux analyses concernant l'usage de stupéfiants". Puis, celle-ci a été levée puisque les investigations auprès des victimes de l'accident devaient se poursuivre pour "établir les incapacités temporaires de travail", indique la substitut de la procureur de la République de Bastia.



L'enquête est toujours en cours.