Accident à Linguizetta : un poids-lourd transportant du vin se renverse, la RT10 fermée

V.L. le Jeudi 4 Août 2022 à 10:39

Un accident de la circulation impliquant un poids lourd qui transportait du vin est survenu ce jeudi 4 août vers 5h20 sur la commune de Linguizetta. Si la collision n'a pas fait des blessé, le camion s’est couché sur la chaussée au moment de l'accident, ce qui a entraîné une fuite de vin.

Rapidement sur place, les sapeurs-pompiers et les gendarmes ont sécurisé le périmètre et par conséquent, la RT10 est restée fermée dans les deux sens de circulation jusqu'à environ 11 heures pour permettre aux secours et aux services des routes de la CdC de relever le poids lourd, nettoyer les débris et laver la chaussée avant la réouverture.