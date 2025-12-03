CorseNetInfos
Accident Grave à Ghisonaccia : trois personnes incarcérées dans leur véhicule


La rédaction le Samedi 29 Novembre 2025 à 07:11

Un accident de la route s’est produit dans le courant de la nuit dernière, en ce samedi 29 novembre, sur la commune de Ghisonaccia. Une voiture avec trois occupants à bord a violemment percuté un arbre



Un grave accident de la circulation s’est produit dans le courant de la nuit ce samedi 29 novembre, sur la RT 10, face au stade de Ghisonaccia. Pour une raison encore inconnue, une voiture, seule impliquée, a quitté sa trajectoire avant de venir percuter violemment un arbre en bordure de route.
 
Le choc a été particulièrement important, au point d’incarcérer les trois occupants du véhicule. Dès l’alerte donnée, un dispositif de secours conséquent a été déployé. Sur place, le chef de groupe de la Plaine a coordonné l’intervention de trois ambulances des sapeurs-pompiers (VSAV), d’un véhicule de secours routier ainsi que d’un véhicule de réponse médicalisée. Dragon 2B a également été mobilisé afin de faciliter l’évacuation rapide des victimes vers un centre hospitalier adapté à la gravité de leurs blessures. Les opérations de désincarcération sont en cours et nécessitent une extrême prudence de la part des équipes engagées.




