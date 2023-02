Abus sexuels dans l'Église : à quoi va servir la commission du diocèse de Corse ?

Cette nouvelle commission sera chargée de recueillir les éventuels témoignages envoyés à l'adresse mail de signalement, ou expliqués par voie orale à un nouveau numéro de téléphone. Celui-ci sera mis en place à la fin de la semaine et permettra de joindre directement Françoise Luciani.



"Notre rôle est de la prendre en compte la personne, l'écouter, l'analyser, la diriger, détaille Mgr Bustillo. Quand on écoute les victimes, on ne peut pas rester indifférents. On a vu des personnes touchées dans leur dignité, leur intimité, avec des problèmes de suicide, de dépression, dans la vie affective, relationnelle, sexuelle..."



En Corse, pour la première fois, deux personnes d'une soixantaine d'années se sont manifestées l'an dernier pour dénoncer des actes de pédophilie vécus aux alentours de 10 ans. Sans aller plus loin en raison du décès des religieux concernés, elles ont tenu à faire entendre leur témoignage, pour ne pas dire que la Corse est une exception.



"Notre manière d'agir est aussi de donner à tous nos fidèles une charte de protection des mineurs et des personnes vulnérables, une forme de déontologie interne, dont le but est de donner des indications pratiques, explique Mgr Bustillo. Le dossier n'est pas très compliqué, avec un style télégraphique, simple, direct et efficace. On est pragmatiques, en prêchant la bienveillance. En tant que parent, si j'ai des enfants et que je les confie à l'Église, je veux sentir qu'ils y sont protégés."