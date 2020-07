ASL Airlines France lance deux lignes entre Paris et la Corse

ASL Airlines France lance trois nouvelles lignes dont deux lignes régulières saisonnières vers la Corse. Elles seront opérées du 1er août au 5 septembre entre Paris et Ajaccio et entre Paris et Figari. Les tarifs sont proposés à partir de 58 euros TTC l'aller simple.Paris - Ajaccio• départ de Paris-CDG à 8h00 - arrivée à Ajaccio à 9h40• départ d'Ajaccio à 10h40- arrivée à Paris-CDG à 12h25Paris - Figari• départ de Paris-CDG à 14h55 - arrivée à Figari à 16h40• départ de Figari à 17h40 - arrivée à Paris-CDG à 19h25Les réservations sont ouvertes sur le site de la compagnie : www.aslairlines.fr ; par téléphone au 0825 825 849 et en agence de voyage.ASL Airlines France place la santé de ses passagers et de son personnel au cœur de ses priorités. La compagnie s'engage à mettre en place les mesures adoptées par le gouvernement et fera respecter scrupuleusement à ses passagers le protocole sanitaire adéquat.