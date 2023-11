ASCP Rive Sud : toujours plus d’idées et de belles initiatives pour le “vivre ensemble”

“Nous cherchons toujours à proposer de nouvelles activités, à saisir la moindre opportunité, la moindre rencontre pour étoffer notre offre” explique son président Guy Lepoint. “Nous sommes dans les mêmes locaux depuis 30 ans en location, ce qui est le plus gros poste de nos dépenses. Pour arriver à faire vivre l’association et à couvrir nos frais fixes, nous pratiquons les tarifs les plus bas possibles afin d’attirer le plus grand nombre de personnes. Nous voulons que nos activités soient accessibles à tous, notre objectif est de faire de l’entraide, de créer du lien social, faire bouger les gens avec de nombreuses activités sportives. Faire bouger dans la tête et physiquement tant que l’on est en forme”.



Si la moyenne d’âge est de 68 ans, le gros défi que s’est lancé cette année Guy Lepoint avec son bureau, dont son épouse qui le suit dans ses initiatives, est de la faire baisser en s’ouvrant à d'autres centres d'intérêts, à des gens qui ne sont pas disponibles dans la journée comme on l’est lorsque l’on est retraité. Cette année les adhésions ont très bien démarré et ce qui surprend le plus Guy, c’est le nombre d’Ajacciens qui traversent le golfe pour venir aux ateliers, en augmentation chaque année. “Nos activités sont réparties sur toute la semaine, même le samedi et le dimanche. Nous proposons des cours mais aussi des ateliers, couture, recyclage, cuisine et bien d’autres et très bientôt photo et sculpture sur bois. Un cours de danses latines a même ouvert cette année”.



Mais l’ASCP ne propose pas uniquement des activités. “Dans notre sigle, Association Socio Culturelle et Sportive, je trouvais que le côté social n’était pas assez représenté. Nous nous sommes donc rapprochés de la préfecture pour voir ce que nous pouvions mettre en place pour aider. Nous avons désormais un agrément pour nous occuper de personnes victimes de violences intra-familiales. Nous avons également mis en place une collecte de vêtements destinés au Secours Populaire, et chaque mercredi matin les gens nous apportent des vêtements et diverses choses qu’ils ne veulent pas jeter”. Cette collecte a donné à Guy l’idée de créer un groupe Facebook, afin que les gens puissent donner et en même temps se rencontrer. Sur le modèle de Tri et dons 2A, une communauté participative basée sur les dons, créée en 2016 et qui rassemble plus de 8700 membres, l’ASCP Rive Sud a ouvert une antenne en quelque sorte, avec son propre groupe Tri et donc Rive Sud fin août. A ce jour le groupe compte déjà presque 600 adhérents qui donnent ce dont ils n’ont plus l’utilité. Dans son groupe il y a principalement des dons, mais également un système de troc en quelque sorte, pour les pièces les plus importantes. Par exemple, en échange d’une ancre de marine d’une belle valeur, Guy a demandé en contrepartie une tente pour offrir à des SDF. Pour un ordinateur portable ce sont des paquets de croquettes pour chiens qui ont été demandés, pour offrir à un refuge. “C’est toujours dans le but de favoriser l'assistance aux causes qui en ont besoin”.



Les 3 administrateurs et les 5 modérateurs du nouveau groupe ont déjà du pain sur la planche. Un bel avenir se profile déjà pour Tri et donc Rive Sud. Mais ce serait mal connaître Guy Lepoint que de penser qu’il allait s’arrêter là… Sa dernière initiative a vu le jour ce dimanche 12 novembre sur le parking du collège de Porticcio. Baptisée “Pas un radis !”, l’opération ressemble à un vide- grenier, sauf que rien ne se vend, et tout se donne. Une fête du don qui est programmée chaque deuxième dimanche du mois. Et malgré la pluie qui avait déjà contraint Guy à repousser la date le week-end précédent, plus de cinquante personnes se sont déplacées avec des voitures pleines d’objets. Certains sont repartis presque vides, d’autres ont remplacé ce qu’ils avaient à donner par d'autres acquisitions. “Je suis très satisfait de cette première, chacun est reparti avec des objets nouveaux pour lui, et sans rien dépenser ! C’était le but”. Les vêtements et chaussures qui n’ont pas trouvé preneur seront prochainement distribués à Ajaccio aux personnes dans le besoin. Un nouveau concept d’économie circulaire et solidaire qui ne demande qu’à se développer. “On est avant tout des “entremetteurs”, et je trouve le mot affreux mais adapté. Faire en sorte que les gens s’échangent des objets ou des services, donnent plutôt que de jeter. Que celui qui sait faire quelque chose l’apprenne à celui qui ne sait pas, et qui à son tour pourra aider quelqu'un d’autre dans une chose qu’il maîtrise. Il faut prendre conscience qu’un réseau de bonnes volontés, d’échanges, d’associations, ça permet de résoudre beaucoup de choses dans la vie de tous les jours” conclut Guy Lepoint.



“Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin” le crédo de l’ASCP Rive Sud est plus que jamais d’actualité. La prochaine fête du don “Pas un radis” aura lieu le dimanche 10 décembre à Porticcio.