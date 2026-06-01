AESH de Haute-Corse : une situation critique pour la CGT

Une véritable revalorisation salariale avec un salaire décent qui permette de vivre dignement, et non de survivre.

Un statut de fonctionnaire avec la création d’un véritable corps de fonctionnaires de catégorie B pour l’ensemble des AESH.

L’abandon des PIAL (Pôles Inclusifs pour l’Accompagnement Localisés) et de la mutualisation

Et la fin de l’injonction à la polyvalence.

« Alors que le ministère communique largement sur l'école inclusive, la réalité vécue par les personnels sur le terrain est celle d'une précarité chronique et d'un manque de moyens structurel » déclare Charles Casabianca de la CGT Educ’action de Haute-Corse. « Sans une revalorisation immédiate de leurs salaires et une reconnaissance pleine et entière de leur statut, c'est l'ensemble du dispositif d'accompagnement des élèves qui risque de se gripper. Depuis trop longtemps, les AESH, maillons indispensables de l’École inclusive, sont maintenus dans une précarité inacceptable. En Haute-Corse comme ailleurs, nous constatons quotidiennement le décalage entre les discours officiels sur l'inclusion et la réalité brutale des conditions de travail ».Afin de soutenir les AESH, la CGT Éduc'action de Haute-Corse appelle à une action de mobilisation le mardi 9 juin à 11 heures devant la DSDEN de Bastia.Au chapitre des revendications ?« Nous refusons la création d’une catégorie d’agents d’accessibilité puisque les critères envisagés pour y accéder sont une source d’inégalités pour les AESH et compromet grandement l’accès à la titularisation en catégorie B pour toutes et tous que nous demandons » commente Charles Casabianca.