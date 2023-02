AC Ajaccio - Nantes : 3 blessés légers et une enquête après des affrontements entre supporters

Une enquête a été ouverte pour "violences en réunion" après des incidents qui ont éclaté samedi soir entre supporters des clubs de Ligue 1 de Nantes et d'Ajaccio faisant trois blessés légers. Ces affrontements ont eu lieu en centre-ville, entre le quai Napoléon et la Rue du roi de Rome aux alentours de 21 heures à la veille de la rencontre ACA-FC Nantes qui s’est déroulé cette après-midi et a vu une victoire du FC Nantes 2-0.



Problème de transports pour les Canaris