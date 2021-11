AC Ajaccio-Dijon : le parquet d'Ajaccio ouvre une enquête après les incidents d'après-match

A l’issue du match entre l’ACA et Dijon de samedi 6 novembre, des supporters dijonnais ont été pris à partie à proximité d’un bar par un groupe d’une dizaine de personnes, supporters du club ajaccien, et auraient été agressés dans le secteur d’Aspretto, indiquait le préfet de Corse lundi dernier en annonçant qu'une enquête administrative avait été ouverte pour éclaircir les circonstances de cet incident dans lequel 15 personnes seraient impliquées, afin d’envisager les suites à donner, notamment pour la préparation des prochaines rencontres.Mardi 9 novembre le procureur de la République d'Ajaccio; Nicolas Septe, nous a confirmé qu'une enquête judiciaire est en cours sans d’information judiciaire ouverte à ce stade. Selon nos confrères de France Bleu Bourgogne pour l'instant aucun supporteur dijonnais "n'a voulu porter plainte, en grande partie car ils sont incapables d'identifier leurs agresseurs." Cependant selon un proche des ces personnes agressées, contacté par France Bleu Bourgogne au moins une personne a été jetée à terre et rouée de coups pendant au moins trois minutes. "Il est frappé plusieurs fois a la tête et en ressort avec le nez cassé. Il doit se faire opérer ce vendredi".La préfecture de Corse assurait pourtant que ce match n'était pas classé à risques, et que c'est la première fois de la saison qu'une bagarre éclate à Ajaccio à l'issue d'une rencontre.