A table : pasta al lemone avec la… petite cuisine de Marie

Le mot de Marie-Estelle : "Une recette gourmande et fraîche à la fois."



Ingrédients

200g de linguine

1 gros citron Corse du jardin

300g de crème fleurette

50g de beurre demi sel

Du sel au piment

Une pointe de parmesan

Quelques feuilles de basilic frais

Des baies roses



Préparation

Faites cuire les pâtes dans une grande casserole d’eau bouillante salée, le temps indiqué sur le paquet.

Pendant la cuisson des pâtes, faites fondre le beurre avec les zestes de citron dans une casserole.

Lorsque le beurre est fondu, ajoutez la crème. Portez à ébullition, puis baissez le feu et laissez cuire quelques minutes à feu moyen en remuant souvent. La crème doit épaissir et réduire.

Assaisonnez avec le sel et le poivre.

Égouttez les pâtes en réservant 2 c. à soupe d'eau de cuisson. Ajoutez les pâtes à la crème Ajoutez ensuite l'eau de cuisson (2 c. à soupe), et le jus des citrons progressivement en goûtant (1 citron pressé pour une crème légèrement parfumée, et 2 citrons pour une crème très acidulée).

Faites chauffer le tout quelques instants en mélangeant bien pour enrober les pâtes de crème. Goûtez et rectifiez l'assaisonnement si besoin.

Servez les pâtes bien chaudes avec le parmesan en copeaux et le basilic frais et accompagnez d’une bière blonde au citron



Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie