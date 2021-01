A table : gnocchi crémeux au Gorgonzola, épinards, noix et noisettes salées avec la Petite cuisine de Marie

Ingrédients

Pour 2 à 3 personnes :

1 pointe de gorgonzola

500g de gnocchi frais

100ml de crème liquide

1 oignon

2 poignées d’épinards frais

2 c.a.soupe d’ @oliu.ottavi

1 poignée de noix

Quelques noisettes salées @alinechocolaterie



Préparation



Faites bouillir de l’eau salée dans une grande casserole.

Dans une poêle faite revenir vos oignons dans de l’huile d’olive chaude jusqu’à ce qu’ils deviennent transparents.

Couvrez avec la crème fraîche et à la première ébullition baissez le feu.

Placez les feuilles d’épinard et laissez les réduire petit à petit à feu doux.

Plongez les gnocchi dans l’eau bouillante.

Dans votre crème, faite fondre un gros bout de gorgonzola et remuez pour faire fondre.

Egouttez les gnocchi et placez les dans la crème en remuant pour lier les deux préparation.

Placez dans une assiette creuse et placez dessus : des noix, des noisettes salées, des baies roses du poivre noir du moulin et un morceau de gorgonzola fondant.



Bon appétit #lapetitecuisinedemarie