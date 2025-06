A table : coquilles Saint-Jacques aux pâtes fraiches

1 bouquet de basilic frais

300 g de pâtes (tagliatelles, linguine ou spaghetti)12 coquilles Saint-Jacques (sans corail ou selon goût)20 cl de crème fraîche épaisse2 c. à soupe d’huile d’olive1 noix de beurreSel, poivrePour le pesto à l’ail maison :1. Préparer le pesto à l’ailMixer le basilic, l’ail, les pignons, le parmesan et une pincée de sel.Ajouter progressivement l’huile d’olive jusqu’à obtenir une texture crémeuse. Réserver.2. Cuire les pâtesFaire bouillir une grande casserole d’eau salée.Cuire les pâtes al dente, selon les instructions du paquet. Égoutter, réserver un peu d’eau de cuisson.3. Poêler les Saint-JacquesBien sécher les noix de Saint-Jacques avec du papier absorbant.Dans une poêle bien chaude, faire fondre le beurre avec un filet d’huile d’olive.Saisir les Saint-Jacques 1 à 2 min par face pour qu’elles soient dorées à l’extérieur mais encore nacrées à l’intérieur. Saler, poivrer. Réserver.4. Préparer la sauceDans la même poêle (sans la nettoyer), verser la crème fraîche.Ajouter 2 à 3 c. à soupe de pesto à l’ail (ajuster selon l’intensité désirée).Mélanger à feu doux jusqu’à ce que la sauce soit homogène. Ajouter un peu d’eau de cuisson des pâtes si besoin.5. Mélanger et servirAjouter les pâtes dans la poêle, bien les enrober de sauce.Réchauffer rapidement les Saint-Jacques avec les pâtes ou les dresser dessus.Servir chaud, avec un filet de pesto en déco et un peu de parmesan râpé si désiré.Un vin blanc sec, comme un Vermentinu, accompagnera parfaitement ce plat délicat.