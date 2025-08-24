À table - Figues rôties au miel et fromage de chèvre frais

CorseNetInfos
le Dimanche 24 Août 2025 à 09:15

Figues rôties au miel et fromage de chèvre frais : c'est la recette proposée aujourd'hui par CNI, qui chaque dimanche, présente un plat de saison à apprécier ou des gâteaux et des desserts à savourer sans modération.
La saison des figues bat son plein. Incisées en croix, garnies d’une cuillerée de fromage de chèvre frais, elles sont arrosées de miel du maquis puis passées quelques minutes au four. Parsemez de noix ou de noisettes grillées avant de servir. Un dessert à la fois rustique et raffiné, dans la continuité des traditions insulaires.


Ingrédients (4 personnes)
8 figues fraîches (noires ou blanches)
150 g de fromage frais de chèvre (type “chèvre doux”)
2 cuillères à soupe de miel du maquis
Quelques noix ou noisettes concassées
Un peu de sucre roux

Préparation
Préchauffer le four à 180 °C
Laver les figues et les inciser en croix.
Glisser au centre une petite cuillère de fromage frais de chèvre.
Arroser de miel, saupoudrer légèrement de sucre.
Enfourner 10 minutes.
Parsemer de noix ou noisettes grillées à la sortie du four.

Dégustation
Chaud ou tiède, seul ou avec une boule de glace vanille.




