"A principessa è u mulinaghju" : un joli livre audio pour les petits et les plus grands

Ce bel ouvrage audio est co-signé Stéphanie Padovani, auteur, et Isabelle Istria, illustratrice. Stéphanie Padovani est enseignante en classe bilingue et maître formateur pendant 15 ans. Elle est actuellement conseillère pédagogique de langue corse à l'Inspection académique d'Ajaccio. “Ce livre est le fruit de mon expérience pédagogique et de ma collaboration avec une professionnelle dans le domaine théâtral, Marianne Nativi” souligne-t’elle.Après des études d'Arts Plastiques à Aix-en-Provence, Isabelle Istria a mis son talent pour le dessin naturaliste au service de l'illustration en collaborant à de nombreux ouvrages pour le Parc Naturel Régional Corse, le CRDP/Canopé, le CNRS ou le Conservatoire du littoral. Elle a également participé à des projets plus personnels très variés, souvent à destination des enfants.Cet album jeunesse contient contes, théâtre, histoires fantastiques, tous joyeusement illustrés, et teintés de musique. Les thèmes y sont très variés : découverte de la nature, approche de la culture, liens intergénérationnels, sociabilité.Les créations théâtrales qui suivent sont le fruit d'une collaboration avec Marianne Nativi et des comédiens jouent les pièces, accompagnées de musique.Cet accompagnement musical est une réinterprétation de bon nombre de chansons du répertoire traditionnel ou récent, qui ajoute à la sensation d’immersion. L’enregistrement et le mixage sont signés Jérémy Pons. L'apprentissage de la langue corse est ainsi facilité par son support-vecteur essentiel : l’oralité. L’album est complété par une démarche pédagogique destinée à être en usage dans les classes pour augmenter l'interaction langagière entre enfants par le biais de la théâtralisation.Les fichiers sont accessibles grâce à un QRcode lu par son Smartphone, téléchargeable ou écoutable directement depuis le site internet d’Albiana