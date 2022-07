« A miò storia » : un voyage en musique à travers l’histoire de la Corse avec le groupe Balagna

« C’est l’aboutissement d’un long travail qui a débuté pendant le confinement » souligne Marc’Andria Castellani, auteur, compositeur, interprète. « Ce sont des créations à base de souvenirs de chacun des membres du groupe, d’histoires de leurs familles. Des chansons qui se complètent, des segments ADN marquants ». Le groupe est composé de Thierry Nobili, Sébastien Dussol, Andria Aitelli, Jean-Philippe Casta et Marc’Andria Castellani.« Cet album que j’ai entièrement écrit et composé est telle une tragédie, composé en 3 actes et une ouverture avec la chanson Ghjama . Celle-ci souligne que derrière un vague verni identitaire, l’histoire, la culture et la langue corses échappent à une partie énorme des habitants de l’île. Ce qui était un peuple corse est en passe de devenir une population décousue »Le 1acte qui suit est constitué d’une série de chansons, anecdotes sur les familles du groupe. « L’idée était de faire une histoire qui touche, charnelle, une galerie de tableaux, des chansons picturales »Dans le 2acte, le groupe traite de la guerre de 14 et du monde moderne, de la société. « Notre société est en pleine mutation, à toutes les échelles. Y est évoqué la situation en Corse : perte de repères, de la langue, mode de vie qui a volé en éclat »Le 3acte apparait comme un acte de résilience. « Il nous faut nous approprier notre avenir, savoir vivre en Corse. Il y a un côté freudien rencontré dans les différents traumas subits. Il y a de toutes façons plusieurs niveaux de lecture de ce CD, une recherche de profondeur. C’est en tout cas un album qui a beaucoup de choses à dire avec une grande variété instrumentale car on y a mis une grosse recherche musicale. Aujourd’hui on a trop tendance à oublier les mélodies»Le CD a été enregistré chez un orfèvre en la matière : Christophe Mc Daniel. Des invités y participent : Francè Emmanuelli, Jérôme Ferrari.La magnifique pochette et les illustrations, autant de clin d’œil à l’histoire de la Corse, sont signées du génial Raphaël Poletti. On y reconnait Pasquale Paoli, Edmond Simeoni, l’ARC, Petru Guelfucci, Arritii, le groupe Canta… Quelques clips font la promo de l’album sur Internet, d’autres seront prochainement tournés. « On espère faire une sorte de feuilleton et l’idée d’une comédie musicale est très tentante. L’important est de porter ces créations lors de concerts. Plus on joue, plus on les fait vivre, plus on se les approprie » ?