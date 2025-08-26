A màghjina : lavu di Bastani, specchiu di u Renosu
Dominé par les crêtes du Renosu, le lac de Bastani, à plus de 2 000 mètres d’altitude, est l’un des sites les plus spectaculaires de la montagne corse. Pur et profond, dans un décor exceptionnel de rochers et de maquis alpin, oui, le lac de Bastani se mérite.
