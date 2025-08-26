CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Après l'attentat d'Ajaccio : la CCI de Corse réitère son soutien aux victimes 26/08/2025 A Bastia, pêcheurs de loisirs et pêcheurs professionnels ont peiné à s'accorder sur le projet de zone de conservation halieutique 26/08/2025 Serge Martinelli : un hommage vibrant en Balagne trente et un ans après le drame 26/08/2025 Appietto : un incendie ravage 3 hectares de végétation 26/08/2025

A màghjina : lavu di Bastani, specchiu di u Renosu


le Mercredi 27 Août 2025 à 07:15

Dominé par les crêtes du Renosu, le lac de Bastani, à plus de 2 000 mètres d’altitude, est l’un des sites les plus spectaculaires de la montagne corse. Pur et profond, dans un décor exceptionnel de rochers et de maquis alpin, oui, le lac de Bastani se mérite.
Si, comme François-Marie Luciani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com.
Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos